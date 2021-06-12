Джейсон Момоа нашел брата благодаря съемкам в сериале

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа обзавелся братом благодаря съемка в сериале. Речь идет о выходе второго сезона проекта «Видеть», где помимо самого Момоа в кадре должен появиться Дэйв Батиста.

Apple TV представил на суд общественности трейлер к грядущему сезону. В кадре персонаж Батисты раскрывается по максимуму: за 2 минуты зрители успевают увидеть немало эффектных сцен, некоторые из которых держат в напряжении. Планируется, что второй сезон стартует уже 27 августа. После «пилота» серии будут выходить еженедельно.

Так, по сюжету герой Момоа вновь будет искать свою семью, после того, как их разлучил вирус. Болезнь почти полностью уничтожила человеческую расу, оставив только 2 миллиона выживших без возможности видеть.

Примечательно, что второй сезон зрители посмотреть еще не успели, но проект продлили еще и на третий сезон. Какой сюрприз придумают для зрителей сценаристы, станет известно позже, сообщает ScreenRant.

В Сети, в свою очередь, уверены, что дуэт Батисты и Момоа должен произвести фурор.

Источник фото: Legion-media