Друг Эми Уайнхаус назвал истинных виновников смерти певицы

Близкий друг певицы Эми Уайнхаус Тайлер Джеймс назвал виновников и истинные причины смерти вокалистки. Эффектная британка ушла из жизни ровно 10 лет назад. В последние годы Уайнхаус страдала от психологического давления. Сразу после ее смерти в прессе поползли слухи, что Уайнхаус злоупотребляла наркотиками, а также страдала от эмфиземы легких. Несмотря на болезнь, для поклонников Эми ее смерть стала шоком.

По итогу расследования полиция пришла к выводу, что смерть Уайнхаус стала несчастным случаем. Однако, близкие друзья певицы с этим не согласны. Так, Тайлер Джеймс откровенно заявил, что считает виновными журналистов.

«Эми была моим миром. У меня больше никогда не будет ни с кем такой связи, как с ней. Я любил ее и я хотел сделать все, чтобы она перестала пить. Это было все, на что я был готов ради нее. Она готова была навсегда протрезветь, но на людях, под прицелами камер сделать это было чертовски трудно», — констатировал он.

Джеймс также рассказал, что неоднократно получал письма от лечащего врача Уайнхаус, который писал, что еще немного, и Эми умрет. Увещевания на певицу не действовали, что делало Джеймсу очень больно.

Сейчас мужчина до сих пор не может смириться, что подруги больше нет. Выстраивать новые отношения он не готов, сообщает Page Six.

Источник фото: Legion-media

Автор: Алина Крылова