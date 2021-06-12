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Даша Астафьева очаровала новыми кадрами с отдыха в купальнике

Даша Астафьева очаровала новыми кадрами с отдыха

Знаменитость продолжает радовать своих поклонников соблазнительными фото. Она поделилась снимками с отдыха на морском побережье Турции.

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram новые фото в откровенных нарядах. Звезда запечатлена в купальниках на фоне моря в турецком Кемере.

Один из нарядов, как написала Астафьева, создала имидж-эксперт Анна Филимонова. Купальник выполнен в кофейном цвете и украшен принтом в горошек.

Знаменитость дополнила свои образы солнцезащитными очками, а волосы подобрала назад.

«Женская сила в слабости и слабостях, которые она определяет для себя по жизни! Мы же понимаем, что сделать это можно только после того, как женщина узнает и понимает свои возможности», — написала Даша.

12 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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