Бузова стала театральной актрисой

Певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram поделилась своими впечатлениями от игры в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Максима Горького, премьера которого состоялась в пятницу, 11 июня.

По признанию Бузовой, ей всегда волнительно выходить на сцену, но в этот раз — особенно, «ведь мы играли для нашего зрителя», однако «все получилось». Певица отметила, что впереди у нее много работы, и пообещала «расти во всех смыслах», чтобы ее поклонники «получали удовольствие».

Позже исполнительница опубликовала сторис из дома. В видеоролике она призналась, что это был «потрясающий день», и пожаловалась на усталость, потому что она «отдает всю себя». Также Бузова упомянула, что на премьере спектакля также присутствовали члены ее семьи.