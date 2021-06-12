Премия Prix De La Photographie Paris 2020 Awards — лучшие фото США отправили миноносец в Черное море накануне переговоров Путин-Байден » “Большая семерка” обнародует план предотвращения пандемий На второй день саммита G7 в британском Корнуолле лидеры семи стран объявят миру, что они намерены сделать для того, чтобы пандемии, подобные нынешней, больше не повторялись. Ранее участники G7 уже пообещали бедным странам сотни миллионов доз вакцин от ковида. В субботу лидеры стран «семерки» подпишут декларацию о предотвращении пандемий, в которой будут перечислены некоторые конкретные меры — в частности, резкое сокращение срока разработки и сертификации новых вакцин. В группу G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Канада и Италия. В саммитах «семерки» участвуют также руководители центральных органов Евросоюза. По сводным данным американского Университета Джонса Хопкинса, новым коронавирусом в мире заразились уже 175 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Чтобы избежать в будущем новых жертв и таких гигантских материальных потерь, каки принесла пандемия ковида, лидеры семерки пообещают принять набор конкретных мер, которые будут перечислены в декларации по итогам специального заседания саммита в субботу. Эти меры включают: сокращение срока разработки вакцин от новых вирусов, а также методик диагностики и лечения до 100 дней и меньше;

укрепление всемирной сети слежения за вирусами и увеличение мощностей по расшифровке их геномов;

поддержку реформы и укрепления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «В прошлом году в мире были в срочном порядке разработаны, лицензированы и запущены в производство несколько эффективных вакцин от коронавируса. Но для того, чтобы окончательно победить коронавирус и восстановиться, мы должны научиться предотвращать пандемии, подобные этой. То есть, нужно извлечь уроки из событий последних 18 месяцев и в следующий раз действовать уже иначе», — сказал премьер-министр Британии Борис Джонс В заседании G7 примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Вакцины нуждающимся странам Помимо борьбы с будущими пандемиями, страны «семерки» и Евросоюз обещают увеличить помощь небогатым странам в сражении с нынешней. Президент США Джо Байден на этой неделе пообещал, что Соединенные Штаты отправят 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам с низкими и средними доходами, а также Африканскому союзу. Борис Джонсон объявил, что Британия передаст бедным странам 100 млн доз вакцины. Всего же страны G7 планируют до конца следующего года передать небогатым странам один миллиард доз вакцины, а Евросоюз, кроме того, решил выделить им миллиард евро на борьбу с пандемией. По подсчетам ВОЗ, для того, чтобы остановить пандемию, необходимо вакцинировать 70% взрослого населения планеты, а для этого нужно 11 млрд доз. Бедные страны и поддерживающие их общественные организации и деятели в Европе и Северной Америке часто обвинят богатые государства в том, что они прежде всего обеспечили вакцинами себя, и даже с большим запасом, если считать все уже сделанные заказы, и слишком мало заботятся об остальном мире. Вот и сейчас в ответ на обещание Джонсона выделить 100 млн доз Лиз Уоллес из борющегося с бедностью в мире движения One и американская по-звезда Селена Гомес заявили, что Британия дает слишком мало и слишко медленно. По плану Британия выделит через программу ООН Covax 5 млн доз до конца сентября и 25 млн — до конца года, а остальные 70 млн обещает дать только в следующем году. В рамках программы Covax в мире в этом году планируется распределить два млрд доз разных вакцин от ковида, но пока распределен только 81 млн. Эти вакцины получили 120 стран мира.он. bbc.com