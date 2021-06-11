Золотая Дзыга 2021 объявила победителя «Премии зрительских симпатий»

Лауреатом «Премии зрительских симпатий» в рамках пятой национальной кинопремии «Золотая Дзыга» стал фильм «Адская хоругва, или Рождество Казацкое» режиссера Михаила Кострова.

Победителя в номинации «Премия зрительских симпатий» выбирали зрители. В течение месяца продолжалось онлайн-голосование за лучший фильм. Претендентами на «Премию зрительских симпатий» были 26 фильмов, что стало рекордным количеством номинантов на награду в истории Золотой Дзыги.

«Премия зрительских симпатий» – не просто награда в рамках кинопремии Золота Дзыга. Это определенный срез интересов и предпочтений зрителя, а также показатель эффективности промокампании каждой ленты. В этом году мы увидели, что зрители не просто готовы смотреть украинское кино. Они болеют за него, гордятся им и радуются победам. Это и является подтверждением того, что кино всегда найдет своего зрителя, даже в непростые для индустрии времена», – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Сюжет фильма «Адская хоругва, или Рождество Казацкое»

Это фильм-сказка для всей семьи о рае и аде, добре и зле, о казаках и нечистой силе. В основе ленты лежит книжка «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід» самого известного сказочника Украины Сашка Лирника.

Актерский состав фильма «Адская хоругва, или Рождество Казацкое»

Константин Линартович;

Григорий Бакланов;

Леся Самаева;

Александр Пожарский;

Дина Розовлян;

Арам Арзуманян;

Владимир Заднепровский и другие.

Продюсер картины – Евгений Дьяченко.

Торжественная церемония награждения лауреатов пятой национальной кинопремии Золота Дзыга состоится 12 июня. «Премия зрительских симпатий» будет вручаться в рамках Национальной кинопремии Золота Дзыга в четвертый раз.