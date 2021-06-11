Золотая Дзыга 2021 объявила победителя «Премии зрительских симпатий»

Лауреатом «Премии зрительских симпатий» в рамках пятой национальной кинопремии «Золотая Дзыга» стал фильм «Адская хоругва, или Рождество Казацкое» режиссера Михаила Кострова.
Победителя в номинации «Премия зрительских симпатий» выбирали зрители. В течение месяца продолжалось онлайн-голосование за лучший фильм. Претендентами на «Премию зрительских симпатий» были 26 фильмов, что стало рекордным количеством номинантов на награду в истории Золотой Дзыги.
«Премия зрительских симпатий» – не просто награда в рамках кинопремии Золота Дзыга. Это определенный срез интересов и предпочтений зрителя, а также показатель эффективности промокампании каждой ленты. В этом году мы увидели, что зрители не просто готовы смотреть украинское кино. Они болеют за него, гордятся им и радуются победам. Это и является подтверждением того, что кино всегда найдет своего зрителя, даже в непростые для индустрии времена», – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.
Сюжет фильма «Адская хоругва, или Рождество Казацкое»
Это фильм-сказка для всей семьи о рае и аде, добре и зле, о казаках и нечистой силе. В основе ленты лежит книжка «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід» самого известного сказочника Украины Сашка Лирника.
Актерский состав фильма «Адская хоругва, или Рождество Казацкое»
Константин Линартович;
Григорий Бакланов;
Леся Самаева;
Александр Пожарский;
Дина Розовлян;
Арам Арзуманян;
Владимир Заднепровский и другие.
Продюсер картины – Евгений Дьяченко.
Торжественная церемония награждения лауреатов пятой национальной кинопремии Золота Дзыга состоится 12 июня. «Премия зрительских симпатий» будет вручаться в рамках Национальной кинопремии Золота Дзыга в четвертый раз.
Leave a Reply