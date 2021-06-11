Знаменитый дизайнер умер после прививки AstraZeneca

Греческий модный дизайнер Насос Катрис умер на следующий день после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Naftemporiki.

Модельер скончался в возрасте 40 лет. По информации издания, стилиста обнаружили мертвым в его собственном доме в Лагониси во вторник, 8 июня. Отмечается, что Катриса нашли друзья, которые были обеспокоены тем, что он сутки не отвечал на их телефонные звонки.

Согласно материалу, за день до смерти дизайнер получил дозу прививки AstraZeneca. Причины смерти мужчины не раскрываются. При этом отмечается, что точные обстоятельства его гибели выяснит судебно-медицинская экспертиза.

В мае британская манекенщица также умерла после прививки AstraZeneca. Модель Стефани Дюбуа (Stephanie Dubois) сделала первую дозу вакцины 6 мая в городе Пафос на Кипре, а через неделю ее доставили в местную больницу из-за проблем с дыханием. 19 мая девушка оказалась в коме, впоследствии местные СМИ сообщили, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к смерти 22 мая.