ВВС Дании первыми в мире получат электросамолеты

Дания станет первой страной в мире, которая примет на вооружение ВВС электросамолеты. Как сообщает Pipistrel, два легких двухместных учебно-тренировочных самолета Velis Electro доставят в летную школу в Карупе в сентябре.

Большинство существующих моделей электросамолетов — это небольшие летательные аппараты малой пассажировместимости. Они предназначены в основном для учебно-тренировочных полетов и частного использования. Например, власти округа Фресно в Калифорнии планируют проводить на них начальную подготовку пилотов. Но разработки электрических пассажирских самолетов тоже ведутся в Израиле, США и Франции.

Velis Electro — первый в мире полностью электрический самолет, получивший сертификат типа от Европейского агентства авиационной безопасности EASA. Этот сертификат подтверждает, что самолет соответствует нормам летной годности, определяемых воздушным законом Европейского союза, и пригоден для полетов в своей категории.

Velis Electro построен на базе поршневого самолета Pipistrel Virus SW 121. У него размах крыла 11 метров и взлетный вес 600 килограмм. Самолет оснащен электрической силовой установкой E-811 мощностью 58 киловатт и трехлопастным композитным воздушным винтом с фиксированным шагом. Питается электродвигатель от двух литиевых аккумуляторов общей емкостью 25 киловатт-час с жидкостной системой охлаждения. Время полной зарядки зависит от температуры окружающей среды и изношенности батареи и может занимать до двух часов. Крейсерская скорость самолета — до 180 километров в час, практический потолок — 3700 метров.

Первой страной в мире, которая примет на вооружение ВВС электросамолеты, станет Дания. Она приобретет два учебно-тренировочных самолета Velis Electro в аренду на два года. Их доставят в летную школу в Карупе в сентябре. Предполагается, что электросамолеты будут использовать для тренировок пилотов в дополнение к Saab T-17 Supporter.