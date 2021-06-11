В Южной Корее показали две модели перспективного авианосца

Южнокорейские компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries показали свои модели перспективного авианосца CVX на военно-морской выставке в Пусане. Как сообщает Janes, они предполагают строительство довольно крупного корабля водоизмещением в 45 тысяч тонн.

Корейцы занялись разработкой универсального десантного корабля, который мог бы принимать и отправлять самолеты с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, в 2019 году. Сначала проект назывался LPH-II, но потом его переименовали в CVX и целью поставили строительство легкого авианосца. Перспективный авианосец будет перевозить до 3 тысяч человек десанта и 20 бронемашин, и на нем будут базироваться 16 истребителей укороченного взлета и вертикальной посадки. Флот Южной Кореи должен получить новый корабль не позднее 2033 года.

На военно-морской выставке в Пусане свои модели перспективного легкого авианосца показали две корейские компании — Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries. Оба проекта предполагают строительство достаточно большого корабля.

Daewoo показала модель двухостровного CVX, прямоугольной полетной палубой и без трамплина. Предполагается, что корабль будет 263 метров в длину и 46,6 метра в ширину при водоизмещении в 45 тысяч тонн. На нем можно будет разместить до 28 истребителей F-35B, 12 в ангаре и 16 на летной палубе, а также несколько вертолетов. Авианосец сможет развивать скорость до 27 узлов.

Модель Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

Hyundai показала модель еще более крупный корабль с длиной 270 метров, шириной 60 метров и водоизмещением 45 тысяч тонн. У него тоже двухостровная надстройка, но есть и трамплин, и две кормы. Вторая предназначена для беспилотников вертолетного типа и оборудована в корме корабля. Авианосец сможет нести 16 F-35B на летной палубе и восемь в ангаре.