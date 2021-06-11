В Турции найдены огромные залежи золота

На востоке Турции найдены залежи золота, стоимость которого может превысить миллиард долларов, сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк на открытии новой шахты. Мероприятие транслировалось на его странице в сети микроблогов Twitter.

Как рассказал чиновник, крупное месторождение цветных металлов обнаружила золотодобывающая компания Koza Altin в районе деревни Моллакара провинции Агры. Запасы золота в новой шахте составляют около 20 тонн, их стоимость достигает $1,2 млрд. Также в шахте обнаружено месторождение в 3,5 тонны серебра на $2,8 млн.

В 2020 году Турция добыла 42 тонны драгметалла из 18 шахт. В 2021 году турецкие золотодобытчики рассчитывают на добычу 45 тонн. Правительство ожидает, что в ближайшие пять лет ежегодный уровень добычи драгметаллов достигнет 100 тонн.