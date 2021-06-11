Гранична кількість держслужбовців центральних органів влади має зменшитись на 10%, — Шмигаль Байден встретится с лидерами G7 в Британии » В Росії оголосили в розшук директора фонду Навального 11 червня російська влада оголосила директора «Фонду боротьби з корупцією» Івана Жданова у федеральний розшук

Про це повідомляє Euronews. У відповідній базі МВС йдеться, що це рішення прийнято у зв’язку із звинуваченнями директора фонду Навального в кримінальному злочині. «Не минуло й 2-х днів з визнання ФБК екстремістською організацією, як мене оголосили в розшук», — прокоментував сам Жданов. Він зауважив, що не знає, з чим пов’язаний розшук. «Напевно, з десятком кримінальних справ, які на мене завели. Розбиратися з якою з них точно складно. Тільки що мого адвоката Володимира Вороніна не допустили до справи проти мене за статтею 239 КК. Будемо домагатися його участі в суді», — додав директор Фонду боротьби з корупцією.