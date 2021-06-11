Скандально известный Арми Хаммер отправился в рехаб

Актер провел в стационаре уже больше недели. Он борется с алкоголизмом, наркозависимостью и сексуальными расстройствами.

Фигурант секс-скандала, актер Арми Хаммер, покинул Каймановы острова и отправился во Флориду для лечения от алкоголизма, наркозависимости и решения сексуальных проблем.

Источники издания утверждают, что в конце мая Арми обратился за помощью к бывшей жене Элизабет Чемберс. Он пообещал ей, что будет находиться в стационаре до тех пор, пока не вылечится.

В аэропорт бывшие супруги прибыли вместе с двумя детьми. По информации издания, он находится на лечении с 31 мая.

Напомним, Чемберс подала на развод с Хаммером в июле 2020 года, за несколько месяцев до того, как в сети появились скриншоты скандальной переписки, в которой, как утверждалось, участвовал актер.

В сообщениях Арми называл себя каннибалом, а также обсуждал фантазии на тему БДСМ.

После скандальных публикаций несколько бывших партнерш Хаммера заявили о физическом насилии с его стороны, а в марте Арми обвинили в жестоком изнасиловании.

На фоне ситуации он лишился всех ролей в кино и контракта с крупнейшим актерским агентством.