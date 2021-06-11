Премиальные темы и плагины для WordPress, а также других известных CMS Золотая Дзыга 2021 объявила победителя «Премии зрительских симпатий» » Северная Корея в крайне резкой форме потребовала не сравнивать себя с Белоруссией 8 июня СМИ КНДР неожиданно распространили статью Ли Гён Чжу, который раскритиковал «Channel A» за сравнение КНДР с Белоруссией. В статье отмечено: «Channel A» заявил, что Белоруссия получила прозвище «Северная Корея в Европе» из-за событий, которые ябкобы могли произойти только на Севере, а также охарактеризовал 27-летнее властвование Лукашенко как «северокорейскую диктатуру». Таким образом, данный телеканал вновь неуместно сосредоточил свою «критику» на нас в попытках внушить соотечественникам чувство вражды. Подобное сравнение нельзя назвать иначе, как дурным оскорблением.