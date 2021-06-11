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Северная Корея в крайне резкой форме потребовала не сравнивать себя с Белоруссией

8 июня СМИ КНДР неожиданно распространили статью Ли Гён Чжу, который раскритиковал «Channel A» за сравнение КНДР с Белоруссией.

В статье отмечено:

«Channel A» заявил, что Белоруссия получила прозвище «Северная Корея в Европе» из-за событий, которые ябкобы могли произойти только на Севере, а также охарактеризовал 27-летнее властвование Лукашенко как «северокорейскую диктатуру». Таким образом, данный телеканал вновь неуместно сосредоточил свою «критику» на нас в попытках внушить соотечественникам чувство вражды. Подобное сравнение нельзя назвать иначе, как дурным оскорблением.

11 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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