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Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок в «Доме Гуччи»

Актриса Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок в фильме «Дом Гуччи». Об этом сообщает InCity.

Знаменитость призналась, что пока у нее не получается сбросить набранные килограммы, но она очень хочет сделать это ради своего здоровья. Кроме того, она считает, что все привыкли видеть ее красивой и стройной, из-за чего она сталкивается с давлением и осуждением своего тела.

«Я не считаю себя какой-то горячей штучкой, но думаю, что для своего возраста и образа жизни я выгляжу неплохо. Я обязана этим медитации», — сказала 54-летняя артистка.

По ее словам, медитация помогает людям ощутить легкость в теле, а также исследовать его с помощью дыхания. Хайек начала практиковать дыхательные практики в 30 лет, когда столкнулась с болями в пояснице.

11 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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