Премиальные темы и плагины для WordPress, а также других известных CMS

WordPress — это популярная система для построения сайтов (CMS). Знаменитая пятиминутная установка позволяет быстро развернуть все необходимое для полноценного ресурса. При этом существует огромное количество специальных дополнений — плагинов и шаблонов для достижения нужной функциональности веб-проекта.

На сайте themegrizzly.com для бесплатного скачивания представлено множество дополнительного софта:

Темы и плагины для WordPress, Joomla, Opencart. HTML/CSS шаблоны.

Полезная информация

Шаблоны и специализированные расширения позволяют добавить на сайт дополнительный функционал. Например, для создания интернет-магазина необходим специальный плагин, который добавит корзину, личный кабинет, сетку товаров, возможность выбора и оплаты. При этом отдельно понадобится установка софта для онлайн-кассы, расчета доставки изделий, добавление понравившейся позиции в лист сравнения и многое другое.

Чтобы сайт заработал после загрузки CMS на хостинг, необходимо выбрать подходящий шаблон. Разработанные опытными и талантливыми мастерами они содержат в себе интересный и понятный дизайн, требуемые плагины для полноценной работы, красивые иконки и картинки, а также подробную инструкцию.

Темы для CMS

Обычно цена начинается от 50 долларов, но можно скачать темы для wordpress бесплатные и опробовать в действии — понять подходит данный шаблон или нет. Ведь после покупки продавцу не вернешь назад неподходящий, а в данном случае можно установить тему, хорошенько рассмотреть функционал, попробовать ее переделать под свои нужды и после этого уже принять решение о полноценной покупке.

Темы для WordPress и других систем различаются по сфере деятельности, от этого зависит визуальное представление и внутренняя начинка дополнительными разработками. Шаблоны бывают для:

Салонов красоты, парикмахерских, бьюти-студий, СПА-салонов и так далее. Различных мастерских — авто, обуви, швейных. Интернет-магазинов и маркетплейсов. Дизайнеров и фотографов. Образования и онлайн-курсов. Журналов и блоков. Недвижимости и генераторов объявлений. Агентств, портфолио, IT-студий. Разнообразных производств (строительных, монтажных, мебельных, одежды). Ремесленников и мастеров hand-made, а также многие другие.

Все плагины и темы не содержат вредоносный код, не отправляют ссылки на третьи сайты и безопасны для применения. За символическую плату можно приобрести доступ с безлимитным скачиванием на ThemeGrizzly и дополнительно получить доступ к премиальным приложениям.