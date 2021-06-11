Премиальные темы и плагины для WordPress, а также других известных CMS

WordPress — это популярная система для построения сайтов (CMS). Знаменитая пятиминутная установка позволяет быстро развернуть все необходимое для полноценного ресурса. При этом существует огромное количество специальных дополнений — плагинов и шаблонов для достижения нужной функциональности веб-проекта.
На сайте themegrizzly.com для бесплатного скачивания представлено множество дополнительного софта:
- Темы и плагины для WordPress, Joomla, Opencart.
- HTML/CSS шаблоны.
Полезная информация
Шаблоны и специализированные расширения позволяют добавить на сайт дополнительный функционал. Например, для создания интернет-магазина необходим специальный плагин, который добавит корзину, личный кабинет, сетку товаров, возможность выбора и оплаты. При этом отдельно понадобится установка софта для онлайн-кассы, расчета доставки изделий, добавление понравившейся позиции в лист сравнения и многое другое.
Чтобы сайт заработал после загрузки CMS на хостинг, необходимо выбрать подходящий шаблон. Разработанные опытными и талантливыми мастерами они содержат в себе интересный и понятный дизайн, требуемые плагины для полноценной работы, красивые иконки и картинки, а также подробную инструкцию.
Темы для CMS
Обычно цена начинается от 50 долларов, но можно скачать темы для wordpress бесплатные и опробовать в действии — понять подходит данный шаблон или нет. Ведь после покупки продавцу не вернешь назад неподходящий, а в данном случае можно установить тему, хорошенько рассмотреть функционал, попробовать ее переделать под свои нужды и после этого уже принять решение о полноценной покупке.
Темы для WordPress и других систем различаются по сфере деятельности, от этого зависит визуальное представление и внутренняя начинка дополнительными разработками. Шаблоны бывают для:
- Салонов красоты, парикмахерских, бьюти-студий, СПА-салонов и так далее.
- Различных мастерских — авто, обуви, швейных.
- Интернет-магазинов и маркетплейсов.
- Дизайнеров и фотографов.
- Образования и онлайн-курсов.
- Журналов и блоков.
- Недвижимости и генераторов объявлений.
- Агентств, портфолио, IT-студий.
- Разнообразных производств (строительных, монтажных, мебельных, одежды).
- Ремесленников и мастеров hand-made, а также многие другие.
Все плагины и темы не содержат вредоносный код, не отправляют ссылки на третьи сайты и безопасны для применения. За символическую плату можно приобрести доступ с безлимитным скачиванием на ThemeGrizzly и дополнительно получить доступ к премиальным приложениям.
Leave a Reply