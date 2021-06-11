Появился новый постер фильма «Космический джем: Новое поколение»

Студия Warner Bros. показала новый постер и трейлер фильма «Космический джем: Новое поколение» (Space Jam: A New Legacy).

В картине снимались чемпион NBA Леброн Джеймс («Смолфут»), Дон Чидл («Мстители»), Крис Дэвис («Иуда и черный мессия»), Сонеква Мартин-Грин («Ходячие мертвецы»), Седрик Джо, Джефф Бергман и другие.

Оригинальный наполовину анимационный фильм «Космический джем» с Майклом Джорданом, Биллом Мюрреем и персонажами Looney Tunes вышел в 1996 году. Режиссером сиквела выступил Малкольм Д. Ли («Очень страшное кино 5»), а продюсером — Райан Куглер («Черная пантера»).

Новый фильм расскажет о необычном сочетании двух миров и покажет, на что готовы пойти некоторые родители, чтобы восстановить связь со своими детьми. Из-за проделок искусственного интеллекта Леброн и его маленький сын Дом попадают в ловушку цифрового пространства. Теперь Леброн Джеймс должен сделать все, чтобы вернуться домой. Для этого он выйдет на баскетбольную площадку вместе с Баґзом, Лолой Банни и остальной бандой хулиганов Looney Tunes, чтобы победить команду цифровых чемпионов, созданную искусственным интеллектом. Против наших героев будет играть такое количество звезд NBA и WNBA, которой вы еще не видели. Это будет одно из важнейших испытаний в жизни Леброна. Оно поможет ему лучше узнать себя и укрепит связь с сыном.

«Космический джем 2» выйдет на украинские экраны 15 июля 2021 года.