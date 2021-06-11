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По мотивам «Властелина колец» снимут масштабное аниме

По мотивам фэнтези-саги британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» снимут полнометражный аниме-мультфильм. Об этом сообщает Deadline.

Проект получил название «Война Рохиррима». Сюжет картины расскажет о Хельме Молоторуком, короле одного из государств людей Средиземья Рохан. Отмечается, что в настоящий момент идет кастинг актеров, которые озвучат персонажей.

Режиссером аниме выступит создатель экранизаций научно-фантастической манги «Призрак в доспехах», японский аниматор Кэндзи Камияма. Сюжет адаптируют авторы сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» Уилл Мэтьюз и Джеффри Эддис. Консультантом проекта назначена сценаристка оригинальной кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец» Филиппа Бойенс. Другие подробности о новом мультфильме пока не раскрываются.

11 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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