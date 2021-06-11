Нефть резко подешевела на новостях о снятии санкций с иранских чиновников

Нефть резко подешевела на вечерних торгах в четверг на новостях о том, что США снимают санкции с ключевых чиновников иранской нефтяной отрасли, открывая дорогу к возможной сделке по отмене эмбарго против одного из крупнейших поставщиков ОПЕК. Фьючерсы на сорт Brent в Лондоне спикировали на 2% за пять минут после того, как американский Минфин объявил, что исключает из «черных списков» руководителя Иранской национальной нефтяной компании, а также двух топ-менеджеров трейдинговых фирм, вовлеченных в торговлю «черным золотом».

Санкции снимаются с управляющего директора NOIC Ахмада Галебани, а также двух уроженцев Ирана с британскими паспортами — Фарзада Базаргана и Мохаммада Моини. Первый занимает пост управляющего директора Hong Kong Intertrade Company, второй — коммерческого директора Naftirian Intertrade Company, говорится в релизе Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).

Сразу после заявления ведомства фьючерсы на Brent падали до отметки 70,97 доллара, но отыграли провал и на 20.03 мск торгуются по 72,34 доллара за бочку, прибавляя 0,17% относительно торгов среды.

Контракты на WTI заключаются в Нью-Йорке по 70,08 доллара за баррель, хотя ранее в моменте снижались до 68,69 доллара.

Хотя снятие санкций с иранских чиновников выглядит обнадеживающе для Тегерана, реальная перспектива переговоров в Вене остается туманной.

В среду руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что несмотря на прогресс, договоренностей об отмене нефтяного эмбарго достичь пока не удалось.

«Мы сильно продвинулись в той части, которая касается вопросов экономики. Однако все еще сохраняются ограничения, связанные с продажей нефти», — сказал он.

В мае, по данным ОПЕК, Иран добывал около 2,4 млн баррелей в сутки против 3,8 млн до введения санкций. Добыча в Исламской республике устойчиво растет с конца прошлого года и прибавила уже 500 тысяч баррелей в день.