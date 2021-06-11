«Малазийский Боинг сбили по приказу Москвы» — свидетель обвинения

«Как сообщается, Дубинский сказал свидетелю: «Да, я обеспечил проезд БУКа через мою Донецкую область. Но приказ стрелять пришел из Москвы». Дубинский сказал, что это доставило ему неприятности и даже назначило цену за его голову», – говорит журналист.

Также брат Дубинского, заявил, что сам боевик утверждал в декабре 2014 года, что «он и его люди» не сбивали Boeing.

Кроме того, Беллеман говорит, что на суде был заслушан «разговор Дубинского со свидетелем», в котором фигурант подтверждает, что в опубликованных «прослушках» разговоров боевиков действительно его голос.

«Но во время второго разговора с тем же свидетелем Дубинский сказал, что MH17 был сбит истребителем. Свидетель сказал, что у него сложилось впечатление, что стратегия защиты уже выработана», – отмечает журналист.