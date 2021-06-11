льга Куриленко показала свое любимое детское фото

Украинская девушка Бонда, голливудская актриса из Бердянска Ольга Куриленко показала, как выглядела в детстве.

41-летняя звезда поделилась с фанами в Instagram архивным фото, на котором позировала, будучи маленькой девочкой, вместе со своей мамой. Маленькая Куриленко запечатлена на снимке в красном комбинезоне с белыми бантами.

«Нашла эту старую фотографию меня и моей мамы. Для тех, кто все еще комментирует мой цвет волос, вот доказательство моего настоящего цвета и того, что я определенно не красила свои волосы в этом возрасте», — написала актриса, сопроводив публикацию смеющимся смайликом.

В комментариях поклонники восхитились красотой маленькой Куриленко и тем, как сильно она похожа на свою маму:

«Такая хорошенькая, на маму похожа», «Какая хорошенькая Оля», «Как Вы похожи на маму!», «Какая милашка», «Очаровательная», «Как сильно вы похожи!», «Фантастически похожи», — пишут в Сети.