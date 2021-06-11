Илон Маск продемонстрировал самую быструю Tesla в мире

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск показал новую модель в линейке Model S. Электромобиль Plaid может разогнаться до 100 километров в час за две секунды, передает Bloomberg.

В настоящий момент это самый быстрый электромобиль фирмы. Машины представили на заводе компании во Фримонте, штат Калифорния (США).

В настоящее время Tesla производит четыре автомобиля: Model S, X, 3 и Y, но на 3 и Y приходится подавляющее большинство мировых продаж. Новая машина Plaid может проехать почти 650 километров на одном заряде, ее максимальная скорость — 320 километров в час. Как и предыдущие скоростные модификации, модель получила полный привод и три электродвигателя. Но на этот раз их пиковая суммарная мощность составила 1020 лошадиных сил.

Пока на продажу готовы только 25 машин, в следующем квартале Tesla собирается выпускать по тысяче Plaid в неделю. Цена — 130 тысяч долларов.