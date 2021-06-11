Гранична кількість держслужбовців центральних органів влади має зменшитись на 10%, — Шмигаль

Уряд планує зменшити граничну кількість державних службовців у центральних органах виконавчої влади на 10%

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

«Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитися приблизно на 10%», — написав Шмигаль.

Він додав, що паралельно уряд готує законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовцям на основі класифікації посад. Документ має унеможливити виплати надбавок посадовцям за суб’єктивним принципом та підвищити престиж держслужби.