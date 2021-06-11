Европейцы запустит орбитальный аппарат к Венере в 2031 году

ESA, Paris Observatory, VR2Planets

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о начале разработки нового научного аппарата EnVision, который займется исследованиями Венеры с орбиты. Ожидается, что он будет запущен в космос в период с 2031 по 2033 год и будет изучать внутреннюю структуру планеты и ее гравитационное поле, структуру и состав атмосферы Венеры и рельеф ее поверхности, сообщается на сайте агентства.

Венера представляет огромный интерес для планетологов, которые хотят выяснить, почему эта планета, будучи похожей на Землю по размерам и массе, сильно отличается от нее по свойствам атмосферы и поверхности. Ученые хотят понять, как Венера эволюционировала, разобраться в сложной динамике и составе ее атмосферы, взаимодействии магнитосферы планеты с солнечным ветром, определить активна ли геологически Венера до сих пор и может ли существовать жизнь в ее атмосфере, где был найден фосфин, считающийся потенциальным биомаркером.

Исследования Венеры при помощи космических аппаратов ведутся с середины прошлого века и включали в себя как орбитальные станции, так и аэростаты и спускаемые аппараты, которые были созданы, в основном, в США и СССР. Сейчас на околовенерианской орбите работает лишь японский аппарат «Акацуки», и иногда планету исследуют во время пролетов различные космические аппараты — например, солнечный зонд «Паркер».

10 июня 2021 года Европейское Космическое агентство объявило о начале разработки нового научного аппарата среднего класса EnVision, который займется исследованиями Венеры и будет работать на орбите вокруг планеты. EnVision продолжит исследовательскую программу, начатую европейским аппаратом «Венера-Экспресс», который проработал десять лет и сделал немало научных открытий: нашел озон в атмосфере Венеры, показал полярные вихри, обнаружил активные вулканы и выяснил, что на циркуляцию газов в атмосфере Венеры оказывает влияние форма ее поверхности.

В настоящее время ведется проектирование аппарата и его научных инструментов, после чего будет выбран подрядчик для сборки и испытаний EnVision. Станция будет оснащена камерами, спектрометрами, а также радиолокатором, который предоставит NASA. В космос EnVision отправится при помощи ракеты-носителя «Ариан 6», самая ранняя дата запуска — 2031 год, в противном случае он будет проведен в 2032 или 2033 годах. Перелет до Венеры займет около 15 месяцев, после чего аппарат в течение 16 месяцев будет выходить на 92-минутную квазиполярную орбиту при помощи метода аэродинамического торможения. Финальная высота орбиты составит от 220 до 540 километров.

У NASA тоже есть своя исследовательская венерианская программа, состоящая из орбитальной станции и спускаемого зонда.