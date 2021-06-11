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Евро-2020 срочно перенесли

В пятницу в Риме матчем между сборными Турции и Италии откроется футбольный чемпионат Европы — Евро-2020.

Он должен был состояться год назад, однако пандемия не оставила шансов его провести, поэтому было принято решение отложить турнир на год, оставив в названии 2020 год в маркетинговых целях. А поскольку пандемия все еще продолжается, то на большинстве матчей заполняемость арен зрителями не будет превышать 50%.

По случаю 60 лет с первого чемпионата Европы (который выиграла сборная СССР) матчи пройдут в 11 городах: Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Глазго, Севилье и Санкт-Петербурге.

11 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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