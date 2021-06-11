Дочь Мадонны поделилась фото в бикини и ее захейтили

24-летняя знаменитость разместила снимок в сторис своего Instagram-аккаунта, на котором она запечатлена на улице в бикини мятного цвета, частично обнажающем ее грудь. Свой образ Лурдес дополнила зеленой панамой бренда Gucci, ярко-голубой сумкой, а также несколькими подвесками. Волосы модели заплетены в две длинные косы.

Читатели издания принялись обсуждать неопрятный, по их мнению, внешний вид звезды. «Я бы хотел, чтобы женщины перестали носить бикини вверх тормашками. Это выглядит смешно», «Какая мать, такая и дочь — обе отвратительные», «Так надоели эти глупые попытки показать свое тело… Она совсем непривлекательна», «Еще один бездарный отпрыск знаменитости, который раздевается ради популярности», «Она выглядит грязной и вонючей», — негодовали они.