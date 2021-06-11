Дикие волчата родились в Колорадо впервые за 80 лет

Биологи подтвердили первый более случай размножения диких волков в американском штате Колорадо с 1940-х годов. У пары, перемещения которой ученые отслеживали с помощью радиопередатчиков, родилось как минимум трое волчат. Как сообщает The Guardian, когда-то волков полностью истребили в Колорадо, однако сейчас они постепенно расселяются сюда из соседнего Вайоминга. Интересно, что в прошлом году местные жители на референдуме одобрили предложение по реинтродукции волков на территорию штата.

Люди плохо уживаются с волками (Canis lupus). Фермеры обвиняют их в нападениях на скот, а охотники — в сокращении численности копытных. Неудивительно, что во многих странах этих хищников истребили. Так, в большинстве штатов США это произошло в середине XX века. В последние годы, впрочем, отношение к волкам меняется: их все чаще признают важной частью экосистем и даже пытаются реинтродуцировать в регионы, где они вымерли по вине человека. Самый известный пример такого рода — возвращение волков в Йеллоустонский национальный парк. Кроме того, специалистам удалось возродить популяцию редких мексиканских волков (C. l. baileyi) на юго-западе США.

В американском штате Колорадо, который расположен на юге Скалистых гор, волки были истреблены в середине 1940 годов. Однако биологи уже давно хотят восстановить местную популяцию этих хищников. По их словам, это принесло бы пользу природе штата и позволило бы связать популяции волков с юго-запада и северо-запада США. Аргументы ученых убедили жителей Колорадо, которые на прошлогоднем референдуме с небольшим перевесом поддержали идею о реинтродукции волков на запад штата. Теперь местные власти должны до конца 2023 года представить детальный план, который обеспечит возвращение этих хищников.

Однако, похоже, что волки и сами начали заселять Колорадо. Сообщения о встречах с одиночными представителями вида поступают из штата уже несколько лет, а в 2020 году, незадолго до голосования, биологи подтвердили присутствие стаи из шести особей на северо-западе Колорадо. Судя по всему, хищники приходят сюда из соседнего Вайоминга, на территории которого частично расположен Йеллоустонский национальный парк.

Два года назад биологи заметили на северо-западе Колорадо одинокую волчицу родом из Вайоминга (изначально ее считали самцом, но позже исправили эту ошибку). Официально она известна как F1084, однако исследователи называют ее Джейн. Благодаря ошейнику с радиопередатчиком, который на волчицу надели еще в ее родном штате, исследователи получили возможность отслеживать ее перемещения и выяснили, что она путешествует по Колорадо вместе с самцом, которого назвали Джон (или M2101). В феврале нынешнего года его поймали, снабдили радиопередатчиком и выпустили на волю. Впоследствии пара демонстрировала поведение, которое специалисты оценили как подготовку к размножению.

А в начале июня, в ходе наблюдений за волчьим логовом, исследователи обнаружили, что у Джейн и Джона родилось трое волчат. Возможно, их даже больше, поскольку обычно в помете у волков от четырех до шести детенышей. По словам ученых, это первый за более чем семьдесят лет случай, когда дикие волки приносят потомство на территории Колорадо. Специалисты продолжат время от времени навещать хищников и проверять, как идут дела у волчат, а также начнут работать с местным населением, чтобы предотвратить возможные конфликты людей с волками.

Противники реинтродукции волков поспешили заявить, что, раз эти животные начали размножаться в штате самостоятельно, то дополнительные меры по их возвращению не требуются. Тем не менее, биологи полагают, что естественное заселение Колорадо волками будет слишком медленным, поэтому хищникам все равно нужна помощь. Таким образом, появление первых за много десятилетий волчат в Колорадо не отменяет необходимости прилагать усилия для возвращения этого вида на территорию штата. Исследователи также отмечают, что, наблюдая за Джоном, Джейн и их потомством, они смогут извлечь ценные уроки, которые пригодятся при разработке планов по реинтродукции.