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Десятки тысяч людей в Азии заболели «черной плесенью» 1

В Индии и прилегающих странах десятки тысяч людей заболели мукормикозом, более известным как «черная плесень». Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации издания, число заболевших мукормикозом в стране выросло на 150 процентов за последние три недели и достигло 31 тысячи. При этом свыше двух тысяч человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.

Отмечается, что такой скачок заболеваемости вызван в том числе острой нехваткой препарата «Амфотерицин В», который используется для лечения пациентов. Больше всего пострадал штат Махараштра — там зафиксировано семь тысяч случаев инфицирования, что в два с половиной раза больше, чем в конце мая. В Дели выявлено 1,2 тысячи случаев и 125 смертей.

Мукормикоз, или «черная плесень», — осложнение, которое провоцирует грибковая инфекция. Она попадает в кожу через порез, царапину или ожог, а также через непосредственный контакт с грибковыми спорами в окружающей среде. Заболевание представляет опасность для пациентов с диабетом и ослабленным иммунитетом, а особенно для переболевших коронавирусом.

11 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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