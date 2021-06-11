Cyberpunk 2077 запустили на электрокаре Tesla

Анонс электрокара состоялся на заводе Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния. По словам представителей компании, Model S Plaid является самым быстрым серийным автомобилем Tesla. Машина разгоняется до 100 километров в час за две секунды, максимальная скорость авто составляет 320 километров в час.

Появившийся на сцене основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) в том числе показал дополнительные возможности электрокара. На встроенном в салоне 17-дюймовом дисплее разрешением 2200×1300 пикселей и графике AMD с архитектурой RDNA 2 можно запускать современные игры. В качестве примера Маск показал, как на бортовом компьютере работает Cyberpunk 2077. По словам представителей компании, игра запускается с частотой 60 кадров в секунду.

Tesla Model S Plaid имеет запас хода в 630 километров, для прохождения половины расстояния встроенную батарею нужно заряжать около 15 минут. Интерьер автомобиля претерпел изменения — в салоне установили два дисплея, зарядки для гаджетов и 22 динамика.

Стоимость нового электрокара составляет 130 тысяч долларов, или около 9,5 миллиона рублей.