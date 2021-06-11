Бывшие бойфренды Кейт Миддлтон — реальные фото

Навеяно горячим постом про горячего Бена, друга Герцогини Кембриджской. Мы знаем, что Кэтрин Миддлтон благодаря своему уму, упорству и финансам своих родителей смогла поступить в университет Сент-Эндрюс. Это учебное заведение, где знания преподаются на высшем уровне. Так как диплом от этого университета считается очень престижным и востребованным, училась в нем, в основном вся элита.

Кейт и Уильям познакомились в 2001 году в Сент-Эндрюсе. Но журналисты узнали, что еще до встречи с ним, девушка обучалась в колледже Мальборо. Там она и познакомилась с Виллем Марксом. Это случилось в 1996 году, и молодой человек стал первой большой любовью Кэтрин. Они были вместе год. Несмотря на то, что отношения не сложились, Кейт и Виллем долгое время сохраняли дружеские взаимоотношения, и он даже был приглашен на свадьбу принца Уильяма и Кэтрин.

Мужчина закончил Оксфордский университет и женился на итальянке Йоханне Ботте. Девушка является телеведущей, а Виллем журналистом и репортером. У пары недавно родился сын.

Окончив колледж, Кэтрин поступила в университет Сент-Эндрюса. И снова девушка не была одинокой — она стала встречаться с Рупертом ФИнчем. Этот мужчина является самым «востребованным» в поисковике. Поклонники часто ищут запросы по теме «Кейт Миддлтон и Руперт Финч», «Кто такой Руперт Финч». Сейчас мы расскажем вам о нем подробнее.

Он был старше Кейт на 5 лет и учился уже на последнем курсе юридического факультета. Пара провстречалась почти год. Рискнем предположить, что Руперт просто заканчивал свое обучение и не видел будущего с Кейт, а сама Кейт уже обратила внимание на свою судьбу — принца Уильяма.

Сейчас Руперт успешный адвокат и женат на Наташе Айзекс — британской аристократке. Кстати, Наташа также является подругой принца Уильяма. Мир настолько тесен, что и родители Финча имеют во владении земли, которые принадлежат дяде принца Уильяма.

Примечательно, что и Руперта Финча и Виллема Маркса Кейт Миддлтон приглашала на свою свадьбу. Однако сама герцогиня появилась только на свадебном торжестве Руперта Финча и Наташи Айзекс.

С 2003 года Кейт начала встречаться с Уильямом. Любовь была очень сильной, но из-за недопонимания пара рассталась в 2007 году, чем расстроила своих поклонников. Влюбленные разошлись ненадолго, всего на 3 месяца. Но за этот срок Кэтрин успела обзавестись еще одним ухажером. Его зовут Генри Ропнер.

Роман продлился также недолго, и Кэтрин вернулась к Уильяму. Генри женился на модели Наташе Синклэр.

Смешной случай с Джеком Уайтхоллом во время посещения Variety Palladium принц Уильям услышал, как актер Джек Уайтхолл рассказал, что Кейт Миддлтон (ныне герцогиня Кембриджская), с которой он учился в школе, была одной из его первых влюбленностей. После этого суровый герцог Кембриджский побеседовал с актером за кулисами и произнес гениальную фразу полусерьезно и полушутя: «Так ты флиртовал с моей миссис? Я мог бы тебя обезrлавить». Вот такой он, будущий король Великобритании.

Немного фото юной Кейт. Глядя на неё, я не удивлена, что такие красавцы у нее были. Кейт производит впечатление обаятельной, веселой, умной девушки, но и симпатичная, спортивная. «Спортсменка, комсомолка и просто красавица.» Думаю Кетрин и без Ульямма связала судьбу с перспективным парнем.

В сентябре 2008 года в одном из лондонских отелей проходила дискотека. Кейт Миддлтон прибыла на эту вечеринку в таком вот смешном костюме, впрочем, все остальные были тоже одеты в разноцветную одежду. Это была вечеринка на роликах, теперь такой вид развлечений, конечно же, запрещен для королевской особы.

2. А это университетские годы, годы, когда Кэтрин только поступила в Сент-Эндрюс и познакомилась с Уильямом. А вы быстро нашли на этом фото Кейт?

3. При поступлении в университет, каждый студент посещает вечеринку наподобие «посвящения в студенты». Молодые люди соревнуются в количестве выпитого алкоголя, а также устраивают пенные потасовки. На этом снимке Кэтрин нарядили в виде младенца, мы видим на ней слюнявчик и подгузник. Ох уж эта молодость!

4. Кейт Миддлтон раньше не так стеснялась публики, как сейчас. Наоборот, ей нравилось показывать себя и свое тело. Нередко девушка участвовала в сценках и даже дефилировала на подиуме во время университетского показа мод. Говорят, что именно на одном из таких выходов на подиум Уильям, сидевший в зрителях, влюбился в Кэтрин.

5. На этом фото Кейт идет рядом с отцом Майклом Миддлтон. Да, в молодости девушка могла ходить в топах, сейчас же, по королевскому протоколу герцогине запрещается оголять плечи.

6. Здесь мы видим не лучший образ Кейт Миддлтон. Все-таки статус и деньги сделали из нее другого человека. Посмотрите, вязаная юбка, потертые сапоги, велюровая кофта, сумка, неподходящая по цвету к наряду девушки.

7. Опять эти потертые сапоги. Разве можно надевать их с летним открытым платьем? А цвет платья, кстати, очень подходит Кэтрин.

8. Это фото сделано во время выпуска Уильяма и Кейт из университета. Мы видим на снимке изображение зарождающейся любви, но поженятся голубки только через 6 лет.

9. Здесь Кэтрин выглядит просто сногсшибательно. Элегантное и в то же время сексуальное платье розового цвета прекрасно облегает ее фигуру. На благотворительные соревнования по боксу девушка пришла в компании тогда еще жениха — принца Уильяма.

10. Забавное фото 2011 года. Здесь Кейт Миддлтон жарит блинчики в преддверии масленицы в столице Северной Ирландии – Белфасте.

Редкие фото герцога и герцогини Кембриджских, преимущественно времен их молодости.

«Не хочу учи-и-и-и-иться-я-я-я…»

«Так! Кто она? Как ее имя, я тебя спрашиваю?»

Молодожены Уильям и Кейт попались папарацци в своем личном загородном поместье Анмер-Холл, подаренном им к свадьбе королевой.

Смотрите, как Кейт по-собственнически обняла Уильяма, который пытался спрятаться от общественности за темными очками.

Что? Кейт опять зевает?

Кэтрин и Уильям на каком-то спортивном мероприятии…

Загорелые и счастливые…

Будущие герцог и герцогиня Кембриджские на официальном приеме .

Кембриджские поднимаются на трапу на самолет. Молодой отец несет сумку, а мамочка малыша Джорджа.

Скорее всего, Кэтрин уговаривет мужа попробовать какое-то сомнительное блюдо…

Фото с прогулки молодоженов по побережью. Сделано в Анмер Холле, их загородной резиденции. С ними пес герцога и герцогини Кембриджских Лупо.

Кейт под счастливой звездой родилась.