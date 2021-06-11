Брэдли Купер отреагировал на новость о романе «бывшей» Ирины Шейк и Канье Уэста

После того как стало известно, что 40-летняя бывшая жена 44-летнего Канье Уэста Ким Кардашьян дала добро на его отношения с 35-летней Ириной Шейк, источники рассказали, как на роман бывшей возлюбленной и рэпера отреагировал 46-летний Брэдли Купер. Оказалось, что он, как и Ким, тоже не имеет ничего против этого союза.

Брэдли полностью поддержит любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива, — приводит слова источника издание Us Weekly.

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались четыре года. У них есть четырехлетняя дочь Лея, которую они воспитывают вместе. После расставания они остались в хороших отношениях и общаются как друзья — нередко звездное семейство можно встретить вместе. Рассталась пара без скандалов, и помощь суда им не потребовалась — дочку Ирина и Брэдли «делить» не стали и проводят с ней время поровну.

Брэдли и Ирина не только поддерживают хорошие отношения как родители, они также близки как друзья и делятся личным друг с другом,

— добавил инсайдер.

Новый роман не мешает отношениям Шейк с бывшим возлюбленным — на первое место они оба ставят свою дочь.

У них здоровые отношения, и они с уважением относятся друг к другу, что делает процесс совместного воспитания более простым. Брэдли сосредоточен на своих дочери и матери, которых он обожает. Они всегда будут для него номером один. В центре внимания Ирины, конечно, ее дочь, а затем — ее работа,

— поделился источник из окружения пары.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Леей

Напомним, что слухи о романе Канье Уэста и Ирины Шейк вспыхнули с новой силой после того, как их на днях засняли в отпуске во Франции, куда они прилетели, чтобы отметить день рождения рэпера. По словам инсайдеров, встречаться они начали еще пару месяцев назад.