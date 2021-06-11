Близкие отношения вызывают провалы памяти — ученые

Немецкие психологи пришли к выводу, что в близких отношениях люди могут хуже запоминать свои решения и действия относительно друг друга по сравнению с действиями и решениями, принимаемыми во взаимоотношениях с менее близкими людьми. В работе, опубликованной в журнале Social Psychology, добровольцы участвовали в играх на доверие, в которых они должны были делиться с близкими людьми (и не очень) своими воображаемыми ресурсами: пиццей, биткоинами, кружками или билетами в кино. Потом участников проверяли, как хорошо они запомнили, сколько ресурсов отдали. Оказалось, что память в большей степени подводила участников в воображаемых играх с более близкими людьми по сравнению с малознакомыми.

Исследования показывают, что наблюдение за действием другого человека может привести к тому, что человек подумает, что он сам мог выполнить это действие. Особенно этот феномен распространен у людей, состоящих в близких отношениях. Психологи предполагают, что представление человека о себе зачастую пересекается с его представлениями о близких, и часто какой-то факт из жизни своего близкого человек может принять за факт из собственной жизни.

Группа психологов под руководством Пинар Угурлар (Pınar Uğurlar) из Кельнского университета предположила, что будучи в близких отношениях люди, вероятно, будут хуже запоминать свои собственные действия и решения, принятые в этих взаимоотношениях, по сравнению с решениями, принятыми в менее близких взаимоотношениях с людьми.

Для проверки этой гипотезы ученые с помощью сервера Amazon Mechanical Turk набрали добровольцев и пригласили их к участию в исследовании, в котором им нужно было играть в измененную версию игры в доверие (Trust Game), разработанную американскими психологами в 1995 году в целях измерения величины доверия.

В классической версии этой игры Инвестору выдаются деньги и любое их количество он может передать Заемщику. Сумма, переданная Инвестором, утраивается, после чего Заемщик может вернуть часть. У Заемщика нет веских поводов возвращать средства Инвестору, так как этим он только уменьшает свой выигрыш. Инвестор же, понимая такую возможную стратегию Заемщика, может ничего ему не отдавать. Но на практике в среднем примерно половину своих взносов Инвесторы отдают Заемщикам, за что получают довольно большие возвраты. Основной причиной совершения возвратов, по предположению психологов, является то, что Заемщик видит решение Инвестора об отдаче средств как проявление доверия.

Для своего исследования психологи сократили и видоизменили эту игру. Им было интересно сколько ресурса человек отдаст другому игроку, и главное — как точно он потом вспомнит о количестве отданных ресурсов. Ученые задумали эту игру как воображаемую, то есть участники просто представляли, что у них есть, например, 50 долларов. В качестве ресурсов психологи решили использовать не только доллары, но также биткоины, а еще — кусочки пиццы, чайные пакетики, конфеты, кружки, книги и билеты в кино.

Психологи попросили участников представить, что им нужно составить список из 100 самых близких в мире людей, начиная от лучшего друга, партнера или родственника (под номером 1) и заканчивая просто знакомым, которого участники могли видеть пару раз в жизни (под номером 100). Участникам не требовалось реально составлять список из сотни людей, нужно было просто вообразить это. После этого добровольцы должны были поделиться ресурсами с человеком под номером 1 и номером 100 из их списка (воображая этот процесс).

Участникам выдали опросники из 15 пунктов, в каждом из которых говорилось какими ресурсами располагают участники и сколько их. Например: «у вас есть10 билетов в кино, сколько вы отдадите другому?». Ответ предлагалось выбрать из 8 вариантов с разным количеством билетов. Затем участники должны были заполнить другой бланк, где нужно было вспомнить сколько воображаемых ресурсов они отдали своему близкому человеку и малознакомому.

Психологи повторили эксперимент с игрой трижды. В первом эксперименте приняли участие 396 человек, а во втором — 350 человек. Второй эксперимент отличался от первого тем, что в нем не было вариантов ответа с нулевым количеством отдаваемого ресурса (так как его легче запомнить). Другое отличие было в том, что на принятие решений отводилось фиксированное время — четыре секунды (чтобы уменьшить влияние раздумываний на результат). В третьем эксперименте все было то же самое, что и во втором, только участников пригласили больше — 504 человека.

Оказалось, что люди совершали больше ошибок при вспоминании своих ответов, когда речь шла о их близком человеке. В первом эксперименте участники правильно вспоминали свои ответы в 52 процентах случаях, когда отдавали ресурс малознакомому человеку, а в 45 процентов они верно вспоминали свои ответы из игры с близким. Результаты второго эксперимента — 45 и 37 процентов, соответственно, а третьего — 42 и 38 процентов.

По словам психологов, в близких отношениях плохое умение различать индивидуальное и общее и отделять себя от других может быть эффективным механизмом, который помогает группам людей сотрудничать.