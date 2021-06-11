Байден встретится с лидерами G7 в Британии

Неформальная встреча продлится три дня. В этом году в роли председателя саммита выступает Британия. На срок своего председательства она выбрала лозунг Build Back Better — «отстроить лучше, чем было».

На встрече, среди прочих вопросов, будет обсуждаться глобальный минимальный налог для корпораций в размере не менее 15 процентов — это поможет исключить ненужную и вредную конкуренцию между развитыми странами, считают в Белом доме.

Также страны планируют обсудить механизмы помощи менее обеспеченным странам с программами вакцинации и восстановлением пострадавшей от коронавирусной пандемии экономики.