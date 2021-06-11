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Армения и Азербайджан обстреляли друг друга на границе

Министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в провокации на границе республик, которая переросла в перестрелку.

По данным Еревана, инцидент произошел 10 июня, когда азербайджанские войска начали проводить инженерные работы на армянской территории. Пограничники «предприняли меры по противодействию, вынудив противника прекратить работы, в ответ на это азербайджанская сторона открыла огонь».

Баку, напротив, заверил, что первыми атаку устроили армянские войска, а его пограничники оставались на суверенной земле. Отмечается, что по итогам перестрелки с обеих сторон никто не погиб и не пострадал. Другие подробности происшествия сейчас устанавливаются.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе в последние месяцы существенно обострилась из-за попыток обеих сторон провести демаркацию в одностороннем порядке. Стороны не раз обвиняли другу друга в нарушении границ и провокациях.

11 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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