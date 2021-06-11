Американцы разбогатели на $26 триллионов за год пандемии

За год активы американских домохозяйств выросли на 26 триллионов долларов, а если сравнивать с четвертым кварталом 2019-го — на 20 триллионов.
С учетом долга физлиц на 17,2 триллиона долларов чистое богатство населения США достигло 136,9 трлн долларов, или 620% ВВП.
Около 70% этой суммы — 109,6 трлн долларов — приходится на финансовые активы. Это пенсионные планы (на 29,9 трлн долларов), вложения в акции (28,2 трлн долларов), доли в малом бизнесе (на 13,1 трлн долларов), а также взаимные фонды (11,6 трлн) и банковские депозиты (на 11,2 трлн). Последние пополнились на 2,7 трлн долларов, несмотря ставки, близкие к нулю.
Нефинансовые активы (главным образом недвижимость, а также машины, ювелирные изделия и т.д.) в собственности американцев составляют 44,6 трлн долларов.
«Основной вклад в прирост благосостояние принесли вложения в акции и фонды, взлетевшие в результате ралли, которое пережил фондовый рынок после беспрецедентных стимулов от правительства и ФРС», — отмечает экономист ING Джеймс Найтли.
Как итог «богатые стали еще гораздо, гораздо, гораздо богаче», говорит он: во-первых, именно состоятельные люди владеют финансовыми активами, а во-вторых, именно им удалось сэкономить на «запрещенных» развлечениях, на которые бедные тратят куда меньше денег.
Впрочем, бедная прослойка также получила помощь — по три чека от правительства на 1,2 тысячи долларов, 600 долларов и 1,4 тысячи долларов. А из-за роста пособий по безработице 69% их получателей оказалось выгоднее не работать, потому что соцпомощь оказалась выше зарплат.
Накопление благосостояния — это еще один фактор для увеличения расходов потребителей и, как следствие, инфляции, которая может остаться высокой надолго, говорит Найтли.
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