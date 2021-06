Жара оказалась бесполезной в сдерживании коронавируса — ученые

Передача коронавируса SARS-CoV-2 зависит от сезона, но теплой погоды недостаточно для сдерживания передачи вируса от одного человека к другому. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона, чье исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.