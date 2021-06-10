Вышел трейлер фильма «Полночь на злаковом поле», на съемках которого Меган Фокс и Колсон Бэйкер влюбились друг в друга

Вчера в сети появился первый трейлер фильма «Полночь на злаковом поле», который для актрисы Меган Фокс и певца Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly, стал поворотным — на съемках этой картины они влюбились друг в друга.

В фильме рассказывается об агентах ФБР (их сыграли Меган Фокс и Брюс Уиллис), которые расследуют серию убийств. Возлюбленный актрисы играет в фильме наркоторговца.

Несмотря на то что основной род деятельности Бэйкера связан с музыкой, Фокс считает его и талантливым актером.

Не знаю, понимают ли люди, насколько он хорош как актер. Он очень харизматичный и невероятно одаренный. И, честно говоря, это раздражает, потому что он также блестящий музыкант, творческий гений. Поэтому, когда он появляется на съемочной площадке, и вы понимаете, что он лучше вас в том, на чем вы зарабатываете себе на жизнь, становится досадно.

Но он действительно одарен. Он потрясающий актер и когда-нибудь получит награду,



— говорила она.

Бэйкер так покорил Фокс, что она решила расстаться со своим мужем Брайаном Остином Грином, в браке с которым прожила 10 лет и от которого родила троих сыновей. С Колсоном Меган встречается уже больше года и рядом с ним выглядит очень счастливой.

Помимо Меган Фокс, Machine Gun Kelly и Брюса Уиллиса, в фильме также снялись Эмиль Хирш, Джеки Крус, Кейтлин Кармайкл, дочь Сильвестра Сталлоне Систин и другие актеры.

Мировая премьера фильма состоится 27 июля.