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ВОЗ: Европу в скором времени «захватит» новый штамм коронавируса

В Европе в скором времени начнет активно распространяться более заразный индийский штамм коронавируса. Об этом предупредил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, его заявление опубликовано в Twitter организации.

Клюге отметил, что разновидность коронавируса — «дельта-вариант» — уже вытеснила другие штаммы в ряде стран. Она обладает очень высоким уровнем заразности, заболеть могут даже тех, у кого есть иммунитет.

Представитель ВОЗ призвал призвал не относиться к вирусу легкомысленно и не повторять ошибок прошлого года, которые привели к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года.

Напомним, ранее в ВОЗ допустили распространение индийского штамма коронавируса в десятках стран.

10 июня, 2021 | Tags: , , | Category: Мир, Наука, Новости
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