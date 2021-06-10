Веселящим газом можно лечить депрессию — ученые

Однократное применение веселящего газа улучшает состояние больных депрессией, а его действие сохраняется по крайней мере две недели. Такие результаты получили ученые из Университета Вашингтона во второй фазе клинических испытаний оксида диазота в терапии депрессии. Разницы в эффекте 25-процентной и 50-процентной концентрации веселящего газа не было, поэтому ученые предлагают начинать лечение с 25-процентного оксида диазота, так как в такой дозе возникает меньше побочных эффектов. Работу опубликовали в Science Translational Medicine

Большое депрессивное расстройство объединяет целый комплекс симптомов: плохое настроение, бессонница, потеря удовольствия от любой деятельности, чувство вины, мысли о смерти. Как правило, оно лечится антидепрессантами, но бывают случаи большого депрессивного расстройства, которые не поддаются лечению, то есть не реагируют как минимум на два курса антидепрессантов. В этом случае возникает вопрос о поиске новых методов терапии. Недавние исследования показали, что ингаляция 50-процентного оксида диазота (веселящего газа) оказывает быстрый антидепрессивный эффект. У этой работы были свои ограничения. Во-первых, в ней не проверялся долгосрочный эффект лечения (более 24 часов). Во-вторых, ученые использовали высокую дозу оксида диазота (50 процентов), а это с большой вероятностью может вызвать побочные эффекты. Для кетамина со сходным механизмом действия для лечения депрессии эффективна меньшая доза, поэтому можно предположить, что уменьшение дозы веселящего газа также сохранит терапевтический эффект.

Американские ученые во главе с Чарльзом Конвеем (Charles R. Conway) из Университета Вашингтона провели новое клиническое испытание, изменив схему эксперимента, чтобы устранить ограничения предыдущей работы. В исследовании участвовали 20 человек, которые в среднем 17,5 лет страдали устойчивой к лечению депрессией. С каждым участником провели три сеанса лечения по часу с интервалом в месяц, используя одно из веществ: 25 процентов оксида диазота, 50 процентов оксида диазота или воздух (плацебо). Каждый пациент получил обе дозировки веселящего газа и плацебо, но последовательность сеансов выбиралась случайно. Состояние больных оценивали перед каждым из сеансов, а также через 2 часа, 24 часа, одну неделю и две недели с помощью шкалы Гамильтона, которая заполняется психиатром после разговора с пациентом.

Лечение с помощью обеих доз веселящего газа значимо улучшало состояние больных по сравнению с плацебо (p = 0,01). Разницы между двумя концентрациями не было (p = 0,58).

Динамика состояния пациентов во время эксперимента Nagele et al / Science Translational Medicine, 2021

Всего по окончанию исследования у 11 из 20 пациентов наблюдался положительный ответ на терапию, а у 8 человек наступила ремиссия. После применения 50—процентного оксида диазота зарегистрировали 47 побочных эффектов, а 25-процентного — 11 (p < 0,0001).

Процент пациентов, состояние которых улучшилось (в анализ включили только тех, у кого перед лечением HDRS21 => 19)

Исследователи предлагают начинать лечение с 25-процентного оксида диазота, так как у него схожая эффективность с 50-процентной концентрацией, но меньше побочных эффектов. У работы есть ограничение: даже несмотря на интервал в месяц между разными дозами газа, эффект предыдущих сессий мог повлиять на конечный результат.

Депрессия — мультифакторное заболевание, зависящее от многих причин. На развитие депрессии у детей, например, могут повлиять родители