Вашингтон и Лондон осудили признание ФБК экстремистской организацией

Глава МИД Британии Доминик Рааб и представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировали решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в список организаций, выполняющих функции иноагентов) экстремистской организацией.

Рааб назвал это решение «попыткой запретить подлинную политическую оппозицию», а Госдеп США призвал прекратить репрессии в отношении оппозиционного политика Алексея Навального, передает «Интерфакс».

В Госдепе также отметили, что решение суда «ставит сторонников оппозиции под угрозу уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией России» и призвали российские власти «прекратить злоупотребление обозначением „экстремизм“, направленным против ненасильственных организаций» и выполнять международные обязательства по соблюдению прав человека.

Напомним, в среду Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями, а также о запрете и ликвидации деятельности основанного Алексеем Навальным ФБК, ФЗПГ (также внесен в список организаций, выполняющих функции иноагентов) и сети штабов Навального. Заседания суда проходили в закрытом режиме.