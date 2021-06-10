В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

«В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте», — говорится в заявлении ведомства.

«Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, Европейском союзе и других странах, что было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене», — пояснили представители польской Госпрокуратуры.

Напомним, Януш Н., чья фамилия не раскрывается в соответствии с местными законами, был задержан 31 мая. При обыске в его квартире были обнаружены около $84 тыс. и большое число носителей информации.

Ему было предъявлено обвинение в шпионаже, суд арестовал его на три месяца. Гражданину грозит до 10 лет лишения свободы.