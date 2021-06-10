В Китае разработали бомбардировщик-невидимку нового типа



Авиация, как и другие технологические отрасли производства, не прекращает совершенствоваться. И среди различных проектов вот уже не одно десятилетие умы авиаконструкторов терзает идея создать самолет-невидимку. Однако совершенно внезапно в эту гонку за стелс-технологией вступил Китай, причем весьма стремительно — они создали бомбардировщик Xian H-20, который назвали довольно амбициозно — «Бог войны в небе». Вот только не все верят, что этот самолет вообще существует.



В череде концептов стелс-самолетов появился еще один. /Фото: oboi7.com

Самолет Xian H-20 позиционируется как новейшая разработка китайской военной промышленности, бомбардировщик-невидимка. В сети также можно найти отдельные конструктивные и технические характеристики новой машины: так, ее дальность полета составляет 3 100 километров, максимальная взлетная масса — двести тонн. Фюзеляж покрыт матовым серым радиопоглощающим материалом, а также ультраэффективные крылья с низким лобовым сопротивлением — они позволяют осуществлять межконтинентальную дальность полета и они же являются обеспечивают его невидимость в полете.



Новый самолет Китая может долететь до США, и последние не могли не обратить на это внимания. /Фото: dailymail.co.uk

Имеется информация и о потенциальном вооружении Xian H-20. Так, по данным редакции Novate.ru, бомбардировщик могут оснастить ядерными, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, максимальная взлетная масса которых составляет двести тонн. Среди конструктивных и одновременно дизайнерских решений особого внимания заслуживает внешний вид двух воздухозаборников по обе стороны кабины. Все дело в том, что они очень подобны на Northrop Grumman B-2 Spirit, который был презентован в далеком 1997 году.



Многие находят сходства нового китайского самолета и раннего американского. /Фото: aircraft.fandom.com

Согласно имеющейся информации, Xian H-20 должен поступить на вооружение китайских военно-воздушных сил в 2025 году. По заявлениям специалистов, после этого КНР будет иметь «поистине межконтинентальный» потенциал, который расширится далеко за пределы границ государства. Джон Греватт, специалист по боевым самолетам и аналитик по вопросам обороны Азиатско-Тихоокеанского региона, так отозвался о новом китайском бомбардировщике-невидимке: «Стратегическое преимущество этого самолета заключается в том, что он сможет поражать цели на большом расстоянии».



На этот раз китайцы превзошли самих себя. /Фото: topcor.ru

Интересно, что далеко не все специалисты и обыватели верят в то, что этот самолет вообще существует. А все потому, что статья, где появилась первая информация о нем, не содержала ни точных сведений, ни даже изображений Xian H-20. И по сей день нет конкретики или подробностей о разработке «Бога войны в небе». Кроме того, официальный Пекин пока что не подтвердил создание бомбардировщика-невидимки. Однако, если он все-таки существует, то этот самолет станет прорывом в деле создания и совершенствования стелс-технологии.