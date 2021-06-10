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Умные часы от Facebook со съёмным экраном и двумя камерами выйдут летом 2022 года

The Verge: умные часы от Facebook со съёмным экраном и двумя камерами выйдут летом 2022 года
Они могут составить конкуренцию Apple Watch и Google Pixel Watch.

По данным издания The Verge, в 2022 году Facebook планирует выйти на рынок умных часов, представив модель со съёмным дисплеем с двумя камерами, который отсоединяется от запястья для съёмки фото и видео.

Снимками можно будет сразу поделиться через сервисы Facebook — например Instagram, который с момента выхода в 2010 году официально поддерживает лишь загрузку с мобильных телефонов.

Отмечается, что задняя камера получит высокопроизводительный сенсор с автофокусом, а передняя будет предназначена для видеозвонков. Facebook также привлекает сторонние компании для разработки аксессуаров для крепления подобного экрана — это могут быть рюкзаки или даже мини-дроны.

Идея состоит в том, чтобы превратить часы в автономное устройство, а не позиционировать их в качестве «компаньона» для смартфона. Для этого в них планируют внедрить поддержку LTE.

Источник сообщает, что устройство появится в продаже в белом, чёрном и золотом цветах по рекомендованной цене от 400 долларов (около 30 тысяч рублей). При этом в компании надеются на шестизначный объём продаж. Несмотря на амбиции, это не большая доля от общего рынка — по данным Counterpoint Research, только за 2020 год Apple продала более 34 миллионов умных часов.

В будущем подобная разработка может выступить в качестве устройства ввода для очков дополненной реальности. Вероятно, компания будет использовать технологию приобретённого стартапа CTRL-labs, который производит браслеты, способные управлять компьютером с помощью движений запястья.

Ранее Марк Цукерберг заявил, что Facebook готова продавать XR-устройства в убыток, чтобы привлечь как можно больше пользователей в экосистему.

10 июня, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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