Україна допоможе списати борг Судану перед МВФ

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 9 червня, повідомляє РБК-Україна.

Судан залишився єдиною країною, яка має прострочену заборгованість перед МВФ.

Рада директорів МВФ 10 травня схвалила пакет фінансування для надання повного звільнення боргів Судану перед МВФ іншими державами-членами МВФ в рамках Ініціативи для бідних країн з великою заборгованістю (Heavily Indebted Poor Countries Initiative).

Погашення боргів Судану перед МВФ буде відбуватися за рахунок використання коштів, накопичених на спеціально створених для таких випадків рахунках, а саме – на спеціальному страховому рахунку (SCA-1) та адміністративному рахунку відстрочених зборів, шляхом використання 100% коштів, доступних на адміністративному рахунку відстрочених зборів, та 865 мільйонів СПЗ із 1,1 мільярда СПЗ на рахунку SCA-1, а також за рахунок додаткових грантових коштів країн-членів МВФ.

Поточний обсяг коштів України на рахунку в МВФ становить 16,74 млн СПЗ (близько $23,9 млн).

За результатами опрацювання питання з Міністерством розвитку економіки, Міністерством юстиції та Національним банком узгоджено позицію щодо підтримки ініціативи МВФ щодо списання боргу Судану в пропорційному співвідношенні до розміру квоти України в МВФ у сумі 4,2 млн СПЗ (близько $6 млн).

При цьому Міністерство закордонних справ листом від 19 квітня повідомило, що не підтримує зазначену Ініціативу з міркувань політичного характеру.

Проектом розпорядження Кабінету Міністрів передбачається схвалити проєкт листа до МВФ з метою надання згоди на переведення частини коштів у розмірі 4,2 млн СПЗ (близько $6 млн) для допомоги Судану. Решта коштів у розмірі близько 12,5 млн СПЗ будуть зараховані на рахунок України в СПЗ, які в подальшому будуть використані для погашення відсотків за кредитами МВФ.

«Ініціатива щодо Судану є аналогічною тим ініціативам, які були реалізовані у 2008 році стосовно Ліберії та у 2020 році стосовно Сомалі. Крім того, Судан є останньою країною, яка станом на сьогодні має прострочену заборгованість перед МВФ та може брати участь у зазначеній Ініціативі», – йдеться у пояснювальній записці до проекту.