«  
  »

У туннелей Илона Маска нашли серьезные проблемы

Открытый компанией Илона Маска The Boring Company четырехкилометровый скоростной туннель в Лас-Вегасе раскритиковали американские транспортные эксперты. У подземной артерии нашли изъяны, которые не позволяют решить проблемы с городскими пробками, пишет NBC News.

В подземных туннелях Loop Transportation System критики не увидели перспективы для строительства в других городах. Во время тестирования туннеля в Лас-Вегасе автомобилисты возмущались, что не могли нормально разгоняться и постоянно подпирали друг друга. При этом супер-туннели Маска, по заявлению The Boring Company, предназначены для электромобилей Tesla, некоторые модели которых развивают скорость до 320 километров в час.

Эксперты скептически отнеслись к новому туннелю из-за его низкой пропускной способности и больших затрат на возведение. Каждые 1,5 километра подземной дороги обходятся в один миллиард долларов. Обычные туннели для поездов дороже, но за час в них проезжает в сотни раз больше пассажиров.

Профессор университета Монаша в Мельбурне, эксперт по гражданскому строительству Цзянь Чжао заявил, что не видит варианта, как Илон Маск сдержит обещание по разгрузке трафика в городах США при помощи новых туннелей. Первоначально миллиардер заявлял, что электротранспорт сможет перемещаться в подземках со скоростью более 200 километров в час.

10 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  