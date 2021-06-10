Тихановская призвала США ввести санкции против основных предприятий Беларуси

Политик Светлана Тихановская, выступая в Конгрессе США, призвала ввести санкции в отношении ведущих предприятий Белоруссии, в том числе «Беларуськалий» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода, пишет ТАСС.

«Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как „Беларуськалий“ и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них», — сказала она, выступая по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По оценке Тихановской, введение санкций может «стать толчком для начала транзита власти» в Белоруссии.