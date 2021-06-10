Тихановская назвала действия Лукашенко «сталинским террором» и призвала Европу не давать ему кредиты

По ее словам, только международными усилиями можно прекратить это. «Я призываю к прекращению инвестиций и кредитов белорусским государственным компаниям и банкам, которые, по сути, являются источником дохода диктаторского режима», — подчеркнула Тихановская.

Она также добавила, что акции протеста в Белоруссии не закончились, и, несмотря на снижение их численности зимой, продолжаются уже более 300 дней.

Напомним, ранее евродепутаты призвали ввести ряд санкций против Белоруссии, в том числе отключить ее от SWIFT, ввести запрет на участие в Олимпиаде.