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Тихановская назвала действия Лукашенко «сталинским террором» и призвала Европу не давать ему кредиты

Команда лидера Александра Лукашенко устроила в Белоруссии «террор, которого страна не видела со времен Сталина». Такое мнение высказала оппозиционерка Светлана Тихановская в Сенате Чехии, передает DW.

По ее словам, только международными усилиями можно прекратить это. «Я призываю к прекращению инвестиций и кредитов белорусским государственным компаниям и банкам, которые, по сути, являются источником дохода диктаторского режима», — подчеркнула Тихановская.

Она также добавила, что акции протеста в Белоруссии не закончились, и, несмотря на снижение их численности зимой, продолжаются уже более 300 дней.

Напомним, ранее евродепутаты призвали ввести ряд санкций против Белоруссии, в том числе отключить ее от SWIFT, ввести запрет на участие в Олимпиаде.

10 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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