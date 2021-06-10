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Сотрудников Института химии НАН Украины разоблачили в незаконном изготовлении фальсифицированного алкоголя

За пол года они произвели 5300 литров алкогольных напитков на сумму более 1300000 грн.

Как сообщает Киевская городская прокуратура 8 июня, служащие государственного предприятия «Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений» НАН Украины организовали незаконное производство алкоголя в помещении института.Алкоголь впоследствии продавали под видом известных брендов.

«Согласно материалам следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП» Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений «НАН Украины, и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов «.

алкоголь,наука,контрафакт
алкоголь,наука,контрафакт
10 июня, 2021 | Category: Новости, Украина
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