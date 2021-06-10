«Слуги народа » хотят потребовать от МВФ немедленно реструктуризировать долги — до дефолта Украины 3 месяца

«Слуги народа » хотят потребовать от МВФ немедленно реструктуризировать долги, в противном случае Украина объявит дефолт уже через 3 месяца. Украина входит в полосу финансовых проблем. Об этом красноречиво свидетельствует проект постановления Верховной Рады, текст которого появился 9 июня. При этом в законопроекте нет вообще самого механизма реструктуризации, а выглядит он скорее как требование . Сообщается что в ОПе Зеленского это требование полностью поддерживают, и считают, что законопроект необходимо принять как неотложный.
Как сообщает «Деловая Столица», проект, зарегистрированный под №5607, озаглавлен «О комплексе неотложных мер по практической реализации реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед Международным валютным фондом». В документе четко объясняется, почему эти меры неотложны. В 2021 г. Украина должна потратить 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. То есть суммарно получается 627,08 млрд грн. А это почти половина всей расходной части госбюджета и на треть больше показателя 2020 г.
Авторы проекта поясняют, что, по подсчетам Министерства финансов, пик выплат придется на сентябрь, когда за один месяц государство должно выплатить 102 млрд грн. Из этого можно понять, что на принятие неотложных мер осталось не более трех месяцев.
Авторами проекта №5607 выступили 36 народных депутатов из четырех фракций и групп, в том числе 26 «слуг народа», четверо из группы «За майбутнє», по трое из ОПЗЖ и группы «Доверие». Суммарно эти фракции и группы способны обеспечить не только минимально необходимые 226, но и более 300 голосов.
Кабмину предлагают провести консультации и переговоры с МВФ для разъяснения позиции Украины относительно внешнего госдолга.
Документ предусматривает создание временной специальной рабочей группы для разработки комплекса неотложных мер практической реализации реструктуризации внешнего госдолга перед МВФ, привлекая к ней народных депутатов Украины
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