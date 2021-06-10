Сильно постаревший DZIDZIO озадачил поклонников сединой и морщинами

Украинский певец DZIDZIO, развод которого обсуждают все уже несколько месяцев, озадачил поклонников своим внешним видом. На последнем снимке в Instagram он предстал в образе деда, пишет segodnya.ua.

«Третий день съемок» написал он под фото. Известно, что певец снимается в комедийном фильме «Где деньги». Но образ с сединой и глубокими морщинами получился очень реалистичным, хоть и тяжело узнаваемым.

Стоит отметить, что такое перевоплощение певца просто ошарашило его фанатов, которые хоть и знали о съемках фильма – DZIDZIO публиковал уже фото со съемочной площадки, но образ удивил.

Интересно, что на съемочной площадке DZIDZIO будет играть с такими украинскими актерами, как Ада Роговцева, Сергей Либа и Анна Буткевич. Кроме актеров, в фильме зрители также узнают много известных звезд шоу-бизнеса и даже блоггеров. Среди них Юрий Горбунов, Назарий Гук, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Юлия Магдич, Владимир Остапчук, Владимир Заднепровский, Любовь Тимошевская, Наталья Холоденко, Дима Варварук.

Фильм планируют выпустить на большой экран уже в этом году.