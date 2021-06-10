Сальма Хайек стала главной героиней июльского номера журнала In Style

54-летняя кинозвезда украсила обложку глянца в черном брючном костюме от Alberta Ferretti и украшениях от Boucheron и Chanel.

В новой фотосессии Хайек также продемонстрировала элегантные аутфиты из новых коллекций таких домов моды, как Alexander McQueen, Bottega Veneta и Oscar de la Renta.

Помимо эффектных кадров, в свежем номере журнала появилось интервью, в котором актриса рассказала об отношениях с супругом, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.

«Мы очень хорошо понимаем друг друга», — говорит звезда, добавляя, что считает большой удачей, что ее супругом является председатель и главный исполнительный директор корпорации Kering, которой принадлежат такие люксовые бренды, как Gucci и Yves Saint Laurent.

«Я очень люблю моду. Мне повезло, и это облегчает мне жизнь, но это никогда не было для меня приоритетом. Большинство моих близких подруг помешаны на моде и считают немного несправедливым, что именно я вышла замуж за него. Одна подруга сказала мне: «Я не могу поверить, что та, которую из всех нас меньше всего заботит мода, поймала этого парня!». Я сказала об этом своему мужу. Он засмеялся и ответил: «Так вот почему ты вышла за меня», — рассказала Хайек.

Актриса также рассказала о жизни на карантине, сообщив, что недавно обзавелась белой совой.

«Когда мужа нет в городе, я сплю с совой. Ее любимое место — это комната для йоги, где я медитирую. Там царит полное спокойствие, и она это чувствует. Я хорошо понимаю ее, но не знаю, понимает ли она меня», — говорит звезда.